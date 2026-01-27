Alberto Gottardo è il nuovo direttore editoriale di Veneto24

Alberto Gottardo è stato nominato nuovo direttore editoriale di Veneto24, la radio DAB che opera nel territorio del Veneto da due anni. Con una vasta esperienza nel settore, Gottardo guiderà la linea editoriale e contribuirà allo sviluppo della testata. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza di Veneto24 nel panorama radiotelevisivo regionale.

È affidata al giornalista e speaker radiofonico Alberto Gottardo la direzione editoriale di Veneto24, la radio DAB che da due anni irradia il proprio segnale sul territorio del Veneto. Veneto24 è la prima e unica radio all news veneta e punta con il nuovo innesto a fare un salto di qualità nella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

