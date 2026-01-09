Asp di Palermo si insedia il nuovo direttore generale Alberto Firenze | Rafforzare il rapporto con il territorio

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha nominato Alberto Firenze come nuovo direttore generale. Professore associato di Medicina del Lavoro all’Università di Palermo, Firenze ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito sanitario, tra cui quello di commissario per l’emergenza Covid a Messina. La sua nomina mira a rafforzare i rapporti con il territorio e a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari locali.

Alberto Firenze è il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Professore associato di Medicina del Lavoro all'Università di Palermo, già commissario per l'emergenza Covid a Messina, commissario dell'Azienda Ospedaliera Papardo e, fino a ieri, direttore sanitario del Policlinico Palermo.

