Il Comune sta predisponendo il nuovo bando per l’appalto del servizio di igiene urbana, in scadenza a fine 2026. L’amministrazione sta valutando l’inserimento di nuovi servizi rispetto a quelli attualmente previsti, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la qualità del servizio. Il sindaco Gionata Calcinari ha confermato l’impegno a garantire un processo trasparente e condiviso per definire le future modalità di gestione.

"Stiamo già lavorando alla redazione del nuovo bando per l’appalto del servizio di igiene urbana in vista della scadenza dell’attuale appalto, prevista a fine 2026 e ci stiamo inserendo molti servizi che, attualmente, non sono previsti" spiega il sindaco Gionata Calcinari. Hanno deciso di lavorarci per tempo, gli amministratori, al nuovo bando destinato a dare risposte più puntali ed efficienti a un servizio indispensabile che, attualmente, è gestito dalla Impregico (società di Taranto che, al momento, nelle Marche, gestisce solo il Comune d Sant’Elpidio a Mare) e, per il quale non sono mancati problemi e critiche da parte degli utenti e ritardi del gestore nell’ottemperare a tutti gli impegni del contratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Igiene urbana, nuovo bando

