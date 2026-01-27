Al via l’87° corso subacqueo organizzato da Fias Caserta

L’87° corso subacqueo di livello base, organizzato da FIAS Caserta, è ora in partenza. La sezione territoriale, attiva dal 1978, si dedica alla promozione della cultura del mare e alla formazione degli appassionati di attività subacquee. Questo corso rappresenta un’opportunità per apprendere le tecniche fondamentali in un contesto professionale e sicuro.

È in partenza l'87° corso subacqueo di livello Base organizzato da FIAS Caserta, sezione territoriale della Federazione Italiana Attività Subacquee, attiva dal 1978 nella promozione della cultura del mare e della formazione subacquea.Il corso consente di conseguire una certificazione che abilita.

