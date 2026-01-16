Licenza di caccia corso di formazione gratuito organizzato da Anuu

L’associazione venatoria “Anuu Piacenza” organizza un corso di formazione gratuito per ottenere la licenza di caccia. Negli ultimi mesi, si è registrato un interesse crescente da parte di chi desidera avvicinarsi a questa attività in modo responsabile e consapevole. Il percorso offre le competenze necessarie per una pratica venatoria regolamentata, garantendo formazione di qualità e rispetto delle normative vigenti. Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito ufficiale.

Negli ultimi mesi l'associazione venatoria "Anuu Piacenza" ha registrato un interesse più elevato rispetto agli anni precedenti per i corsi di abilitazione venatoria, con numerose richieste di informazioni e adesione da parte di persone interessate ad avvicinarsi a questo percorso in modo serio e.

