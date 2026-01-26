Fondazione Dalmine | corso sulla Storia delle donne 1945-2026 con Vera Gheno

Il 6 febbraio alle 15, la Fondazione Dalmine avvia il ciclo di incontri sulla «Storia delle donne 1945-2026», con il primo appuntamento condotto da Vera Gheno. L’evento offre l’opportunità di approfondire il percorso storico e le tematiche legate ai diritti femminili nel periodo post-bellico fino ai giorni nostri, contribuendo a una riflessione consapevole e informata sui cambiamenti e le sfide vissute dalle donne nel tempo.

L’EVENTO. Il 6 febbraio alle 15 il primo incontro del ciclo dedicato alla storia e ai diritti delle donne. Prende il via il 6 febbraio alle 15, in Fondazione Dalmine, il corso «Storia delle donne 1945-2026. Prospettive generative», un ciclo di cinque incontri dedicati alla lettura della storia femminile dal secondo dopoguerra a oggi. L’iniziativa è promossa da Fondazione Dalmine insieme a Fondazione Serughetti La Porta, Museo delle storie di Bergamo, Associazione Amici del Museo storico di Bergamo e Clio’92, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Il primo appuntamento è affidato alla sociolinguista Vera Gheno, ricercatrice all’Università di Firenze e membro del Comitato scientifico di Fondazione BergamoScienza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

