Al Senato un disegno di legge propone un’ora settimanale dedicata all’intelligenza artificiale nelle scuole italiane

Un disegno di legge presentato al Senato propone un’ora settimanale dedicata all’insegnamento dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’alfabetizzazione digitale tra gli studenti. La proposta nasce anche in risposta alle crescenti esigenze di formazione sulle nuove tecnologie, come evidenziato durante la conferenza

Il Senato della Repubblica ha ospitato la conferenza "Intelligenza Artificiale: Conoscere per Non Temere", durante la quale è stato illustrato un disegno di legge depositato il 14 gennaio. Il testo normativo prevede l'introduzione di un'ora aggiuntiva settimanale dedicata all'educazione all'intelligenza artificiale nei percorsi scolastici. L'iniziativa legislativa nasce dalla necessità di preparare le nuove generazioni a interagire in modo consapevole con le tecnologie emergenti che stanno ridefinendo il panorama lavorativo e sociale. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Edipo Re incontra l'intelligenza artificiale: un progetto che segna una novità nello studio dei classici nelle scuole italiane.

