L' associazione Monte Fumaiolo contraria al parco eolico | Impatto pregiudizievole sul paesaggio

L'associazione Fumaiolo Sentieri si oppone al progetto del parco eolico Monte Comero, evidenziando come questa iniziativa possa compromettere significativamente il paesaggio e la rete sentieristica della zona. In una nota ufficiale, la stessa sottolinea l'importanza di preservare l'assetto naturale e storico del territorio, ritenendo che l’intervento avrebbe effetti negativi sull’ambiente e sull’identità paesaggistica locale.

