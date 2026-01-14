L' associazione Monte Fumaiolo contraria al parco eolico | Impatto pregiudizievole sul paesaggio
L'associazione Fumaiolo Sentieri si oppone al progetto del parco eolico Monte Comero, evidenziando come questa iniziativa possa compromettere significativamente il paesaggio e la rete sentieristica della zona. In una nota ufficiale, la stessa sottolinea l'importanza di preservare l'assetto naturale e storico del territorio, ritenendo che l’intervento avrebbe effetti negativi sull’ambiente e sull’identità paesaggistica locale.
L'associazione Fumaiolo Sentieri in una nota manifesta con fermezza la propria posizione di contrarietà all'approvazione del progetto del parco eolico Monte Comero in quanto "determinerebbe un impatto rilevante e pregiudizievole sull'assetto paesaggistico, sulla rete sentieristica e sulle.
