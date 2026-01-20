Nel cuore dei Colli Euganei | da San Pietro di Faedo al Monte Brecale tra boschi e vigneti

Scopri un percorso di circa 9 km tra i Colli Euganei, partendo da San Pietro di Faedo e raggiungendo il Monte Brecale. Con un dislivello di 380 metri e una difficoltà media, questa escursione permette di immergersi tra boschi e vigneti, offrendo un'esperienza di circa 4,5-5 ore. La partenza è prevista alle ore 10 dal parcheggio della chiesa di San Pietro a Faedo.

L'escursione parte dalla suggestiva chiesetta di San Pietro a Faedo, immersa in un contesto raccolto e silenzioso, nel cuore dei Colli Euganei, dove il paesaggio collinare avvolge completamente il cammino. Dopo aver puntato in direzione del Venda, inizieremo a salire verso il Monte Brecale lungo sentieri ombreggiati e poco battuti. Il substrato vulcanico affiora in più punti, influenzando suoli e vegetazione e offrendo spunti per leggere l'origine e l'evoluzione di questo paesaggio unico.

