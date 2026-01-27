Al Cross del Campaccio Atletica Alta Valtellina quarta con Emmie Collinge

Il Cross del Campaccio, giunto alla sua 69ª edizione, rappresenta un appuntamento storico nell’atletica italiana. La manifestazione, organizzata dall’US San Giorgese, continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati del settore, offrendo competizioni di alto livello e valorizzando le giovani promesse come Nadia Battocletti. Un evento che unisce tradizione e eccellenza sportiva, contribuendo allo sviluppo del settore nel nostro paese.

All'università del cross, il "Campaccio" che ha fatto la storia della disciplina ed è giunto, domenica 25 gennaio, alla 69a edizione grazie al grande impegno organizzativo dell'US San Giorgese, ha brillato nuovamente la stella di Nadia Battocletti che con facilità ha staccato il terzetto che era.

A Villa Lagarina, in provincia di Trento, si è svolta la 48ª edizione del Cross Vallagarina, una delle competizioni di corsa campestre più longeve in Italia.

La stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane.

Battocletti, successo con brivido al Campaccio: più forte del fango e della Niyomukunzi, la doppia sfida di NadiaNadia Battocletti concede il bis al Campaccio Cross Country: neppure una caduta ha frenato la campionessa trentina delle Fiamme Azzurre. I prossimi impegni.

Campaccio 2026, ecco i favoriti!Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Nadia Battocletti, attesissima protagonista della gara femminile. SAN GIORGIO SU LEGNANO – San Giorgio su Legnano è pronta ad accendersi di passione, storia ...

VAGHI ALLA VITTORIA AL CAMPACCIO Atletica Pavese impegnata su due fronti nella giornata del 25 Gennaio. A San Giorgio sul Legnano, al famosissimo Cross del Campaccio, Annamaria Vaghi ha corso molto bene ed a concluso con il 1° posto nella cate

Atletica, Nadia Battocletti vince il "Campaccio" per il secondo anno di fila