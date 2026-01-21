Insegnare Matematica e Scienze | webinar gratuiti organizzati da Deascuola

Deascuola propone un ciclo di webinar gratuiti intitolato

È in partenza Insegnare Matematica e Scienze, un ciclo di webinar gratuiti organizzati da Deascuola, pensato per offrire spunti concreti e innovativi ai docenti della scuola Secondaria di Primo grado. Ogni incontro sarà guidato da esperti e professionisti, pronti a condividere buone pratiche, nuove idee e strategie didattiche per trasformare la tua didattica attraverso strumenti subito spendibili in classe. Il percorso inizia con due appuntamenti dedicati alle nuove Indicazioni Nazionali, pensati per scoprire insieme le principali novità introdotte dal testo normativo: Il ciclo prosegue con una serie di appuntamenti in cui parleremo di metodologie didattiche innovative, cittadinanza scientifica, novità editoriali, come insegnare informatica durante l’ora di matematica: 26 febbraio 2026 ore 17:00Insegnare con.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Insegnare Italiano, Storia e Geografia: webinar gratuiti organizzati da DeascuolaDeascuola presenta un ciclo di webinar gratuiti dedicati all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia.

Leggi anche: Tecnologie green e AI generativa: webinar formativi gratuiti organizzati da Deascuola con A2A

