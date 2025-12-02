Tecnologie green e AI generativa | webinar formativi gratuiti organizzati da Deascuola con A2A

Green Thinking – Innovazione e sostenibilità per vivere il futuro, il percorso formativo gratuito ideato da Deascuola in collaborazione con A2A, propone una giornata ricca di appuntamenti dedicati alle tecnologie verdi innovative, alla creatività e alle competenze del futuro. 11 dicembre dalle 11:00-12:00 per studenti e studentesse Tecnologie Green: Idee che cambiano il mondo Valerio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tecnologie Step, digitali e green: l'Ue dice sì ai fondi rimodulati. Entro fine anno avvisi per 435 milioni, ulteriori 270 milioni nell’Accordo di coesione - facebook.com Vai su Facebook

Tecnologie green e AI generativa: webinar formativi gratuiti organizzati da Deascuola con A2A - Green Thinking – Innovazione e sostenibilità per vivere il futuro, il percorso formativo gratuito ideato da Deascuola in collaborazione con A2A, propone una giornata ricca di appuntamenti dedicati all ... Lo riporta orizzontescuola.it

Doppio appuntamento con l'IA generativa tramite i webinar di Solaris - Politici, accademici, studenti sono chiamati a partecipare ai due webinar di Solaris sull'Intelligenza Artificiale generativa. Lo riporta ansa.it

#RoadToWPC: webinar gratuito su Microsoft Copilot e AI Generativa - 30, si terrà “#RoadToWPC – Copilot in Action”, l’appuntamento online e gratuito per ottenere anteprime esclusive e approfondimenti tecnici che prepareranno ... Lo riporta datamanager.it