Volley la Consar ritrova la Tinet Prata ed è ancora confronto di altissima classifica
È il giorno della supersfida al vertice. Domenica, alle 17.30, al PalaPrata, la capolista Consar Ravenna, 27 i punti al suo attivo, frutto di nove vittorie e una sconfitta al tie-break, affronta la sua immediata inseguitrice, la Tinet Prata di Pordenone, distanziata di due lunghezze e con un.
Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna in Diretta Streaming | IT; Ravenna supera Catania e continua la fuga, la Tinet tiene.
Volley: La Consar Ravenna ritrova la Tinet Prata ed è ancora confronto di altissima classifica - 30, al PalaPrata, la capolista Consar Ravenna, 27 i punti al suo attivo, frutto di nove vittorie e una sconfitta al tie-
CONSAR RAVENNA, IN ARRIVO UNO SCONTRO AL VERTICE! Domenica faremo visita a @volleyprata per lo scontro ad alta quota! Forza ragazzi, Forza Consar Ravenna! Tinet Volley Prata Domenica 21 Dicembre 17.30 PalaPrata - Prata di Porde
