È il giorno della supersfida al vertice. Domenica, alle 17.30, al PalaPrata, la capolista Consar Ravenna, 27 i punti al suo attivo, frutto di nove vittorie e una sconfitta al tie-break, affronta la sua immediata inseguitrice, la Tinet Prata di Pordenone, distanziata di due lunghezze e con un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Volley, la Consar ritrova la Tinet Prata ed è ancora confronto di altissima classifica

Leggi anche: La Consar non si ferma più: quarta vittoria di fila e primato in classifica con Brescia e Prata

Leggi anche: Sviluppo Sud Catania, netta sconfitta in casa contro la Tinet Prata di Pordenone

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna in Diretta Streaming | IT; Ravenna supera Catania e continua la fuga, la Tinet tiene.

Volley: La Consar Ravenna ritrova la Tinet Prata ed è ancora confronto di altissima classifica - 30, al PalaPrata, la capolista Consar Ravenna, 27 i punti al suo attivo, frutto di nove vittorie e una sconfitta al tie- ravennawebtv.it