Scosse sismiche in Irpinia | notte di paura ma senza danni tra Montefredane e Prata di Principato Ultra

Nella notte, l’Irpinia è stata scossa da diverse scosse sismiche tra Montefredane e Prata di Principato Ultra. Nonostante la paura e l’ansia tra i residenti, gli eventi sismici non hanno causato danni o feriti. La popolazione si è mostrata in allerta, ma fortunatamente la situazione si è risolta senza conseguenze negative.

La notte appena trascorsa ha riportato l’Irpinia a confrontarsi con un fenomeno sismico che, pur non avendo prodotto danni, ha suscitato preoccupazione diffusa nella popolazione. Una scossa di magnitudo 3.0, con epicentro nel territorio di Montefredane, è stata registrata poco dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate ai Campi Flegrei nel pomeriggio di ieri alle ore 16:29 in rapidissima successione una dietro l'altra. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #bacoli #boato #bradisismo #campiflegrei #cronaca #napoliattu - facebook.com Vai su Facebook

Nella notte scosse terremoto in Irpinia, epicentro Montefredane - 0, localizzata a una profondità di 10,7 chilometri, poco dopo la scorsa mezzanotte nell' Avellinese, con epicentro a Montefredane. Segnala ansa.it