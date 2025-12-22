Confeuro esprime preoccupazione per il rinvio delle trattative Ue-Mercosur, ritenendo tale decisione un provvedimento temporaneo. L'organizzazione invita la presidente Von der Leyen a convocare un tavolo di confronto per affrontare le criticità e tutelare gli interessi degli agricoltori europei, garantendo un equilibrio tra scambi commerciali e sostenibilità del settore agricolo.

Confeuro critica l’accordo Ue-Mercosur: rischi per agricoltori europei e concorrenza sleale per prodotti sudamericani. “La scelta della presidente Ursula von der Leyen di rinviare di un mese la firma dell’accordo Ue -Mercosur rappresenta il minimo indispensabile e rischia di rimanere un semplice palliativo se, nel frattempo, non verrà convocato un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni agricole europee. È fondamentale ascoltare dubbi e istanze del settore primario su un trattato che, a nostro giudizio, appare costruito su misura per altri comparti produttivi, sacrificando invece l’agroalimentare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Agricoltura, Confeuro: “Rinvio Ue-Mercosur palliativo. Von der Leyen convochi tavolo”

