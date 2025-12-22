Agricoltura Confeuro | Rinvio Ue-Mercosur palliativo Von der Leyen convochi tavolo
Confeuro esprime preoccupazione per il rinvio delle trattative Ue-Mercosur, ritenendo tale decisione un provvedimento temporaneo. L'organizzazione invita la presidente Von der Leyen a convocare un tavolo di confronto per affrontare le criticità e tutelare gli interessi degli agricoltori europei, garantendo un equilibrio tra scambi commerciali e sostenibilità del settore agricolo.
Confeuro critica l’accordo Ue-Mercosur: rischi per agricoltori europei e concorrenza sleale per prodotti sudamericani. “La scelta della presidente Ursula von der Leyen di rinviare di un mese la firma dell’accordo Ue -Mercosur rappresenta il minimo indispensabile e rischia di rimanere un semplice palliativo se, nel frattempo, non verrà convocato un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni agricole europee. È fondamentale ascoltare dubbi e istanze del settore primario su un trattato che, a nostro giudizio, appare costruito su misura per altri comparti produttivi, sacrificando invece l’agroalimentare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Mercosur, Von der Leyen: "Concordato rinvio firma a gennaio"
Leggi anche: Mercosur, von der Leyen: “Concordato con partner rinvio firma a gennaio”
Roma, 9 dic. (askanews) – Confeuro accoglie “con soddisfazione” il risultato del negoziato tra le... - (askanews) – Confeuro accoglie “con soddisfazione” il risultato del negoziato tra le ... itacanotizie.it
Agricoltura, Confeuro: “Pieno sostegno a protesta Bruxelles. Von der Leyen si svegli” - "Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, esprime pieno sostegno e appoggio alla grande manifestazione di protesta degli ... sciscianonotizie.it
Ue, Confeuro: “Bene accordo su Tea per agricoltura forte e sostenibile” - "Confeuro accoglie con soddisfazione il risultato del negoziato tra le istituzioni della Unione Europea sul regolamento per le Nuove ... msn.com
Agricoltura, Confeuro: "Pieno sostegno a protesta Bruxelles. Von der Leyen si svegli" - facebook.com facebook
Manifestazione. Confeuro: Pieno sostegno a protesta Bruxelles. Von der Leyen si svegli / @SocialConfeuro agricultura.it/2025/12/18/man… via @AgriculturaIT x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.