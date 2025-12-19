Stasera, un importante passo avanti per il Mercosur: Von der Leyen annuncia il rinvio della firma al gennaio, segnando un traguardo che apre la strada al completamento dell’accordo. Un risultato che potrebbe influenzare profondamente le relazioni commerciali e geopolitiche, rafforzando i legami tra le parti coinvolte e delineando nuovi scenari per il futuro.

Mercosur, Von der Leyen: "Concordato rinvio firma a gennaio"

“Stasera abbiamo raggiunto un traguardo importante che spianerà la strada al completamento con successo dell’ accordo Mercosur a gennaio. Abbiamo bisogno di qualche settimana in più per affrontare alcune questioni con gli Stati membri e abbiamo contattato i nostri partner Mercosur e concordato di posticipare leggermente la firma”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

