Aggressione in centro a Catania | 14enne picchiato da una baby gang

Nella serata di ieri, piazza Stesicoro a Catania è stata teatro di un episodio di violenza, con un ragazzo di 14 anni vittima di un'aggressione da parte di una baby gang. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza nel centro cittadino.

Violenza in piazza Stesicoro. Momenti di paura ieri sera nel cuore di Catania, dove un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e picchiato da una baby gang nella centralissima piazza Stesicoro. Il giovane, ferito durante l'aggressione, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Identificati due aggressori minorenni. Le indagini avviate dalla Polizia di Stato hanno portato all' identificazione di due dei presunti aggressori, entrambi minorenni. I ragazzi sono stati convocati in questura insieme ai genitori, ai quali sono stati successivamente riaffidati. Lo sfogo del padre sui social.

