Milo Infante senza parole a Ore 14 per la battuta folle di un ospite | Un coltello per uccidere mia moglie
Durante la trasmissione Ore 14, si è verificato un episodio di grande tensione. Antonio Tanga ha pronunciato una frase inappropriata riguardante un femminicidio, suscitando reazioni e indignazione. Milo Infante si è mostrato senza parole di fronte a questa affermazione, evidenziando l’atmosfera di disagio e il bisogno di attenzione su temi delicati come la violenza di genere.
Ore 14 Sera e Milo Infante danno fastidio a Bruno Vespa? Tensioni in RaiSecondo Fanpage.it Bruno Vespa non gradirebbe la presenza in prime time di Ore 14 Sera con il programma di Milo Infante troppo lungo ... ultimenotizieflash.com
«Ore 14 sta andando molto bene, con punte di share oltre il 9% e una media di 1. 100. 000 spettatori». Nonostante questi numeri, la Rai ha comunicato che lo spazio pomeridiano guidato da Milo Infante su Rai 2 si fermerà temporaneamente. La sospensione - facebook.com facebook
