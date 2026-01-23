Milo Infante senza parole a Ore 14 per la battuta folle di un ospite | Un coltello per uccidere mia moglie

Durante la trasmissione Ore 14, si è verificato un episodio di grande tensione. Antonio Tanga ha pronunciato una frase inappropriata riguardante un femminicidio, suscitando reazioni e indignazione. Milo Infante si è mostrato senza parole di fronte a questa affermazione, evidenziando l’atmosfera di disagio e il bisogno di attenzione su temi delicati come la violenza di genere.

