Durante la puntata di Ore 14 del 23 gennaio, una battuta inappropriata sul femminicidio Torzullo ha suscitato reazioni di sdegno tra i presenti. Milo Infante, conduttore del programma, ha manifestato pubblicamente il suo disappunto, evidenziando la delicatezza del tema affrontato. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sensibilità necessaria nel trattare argomenti così delicati in ambito televisivo.

Una battuta infelice ha creato tensione palpabile negli studi di Rai 2 durante la puntata di Ore 14 trasmessa venerdì 23 gennaio. Il conduttore Milo Infante si è trovato a dover gestire un momento di forte imbarazzo quando il sostituto procuratore Antonio Tanga, ospite in studio, ha pronunciato una frase inappropriata che ha gelato l’atmosfera mentre si discuteva del drammatico femminicidio di Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MaccheTiVu’ (@macchetivu) La donna è stata uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno, reo confesso, che ha raccontato agli inquirenti di aver utilizzato un coltello bilama trovato in bagno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ospite di Ore 14 fa una battuta choc sul femminicidio Torzullo, Milo Infante reagisce indignato

