Il Viminale | L' Ice sarà impegnato in sala operativa al Consolato di Milano
Il Viminale ha annunciato che l’Ice sarà presente nella sala operativa del Consolato di Milano durante i Giochi di Milano Cortina, garantendo la gestione delle operazioni di sicurezza. Le autorità italiane continuano a mantenere il controllo delle misure di sicurezza sul territorio, assicurando un evento protetto e sotto stretta sorveglianza.
AGI - In occasione dei Giochi di Milano Cortina, "tutte le operazioni di sicurezza sul territorio restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane ". È quanto ribadisce il Viminale al termine dell'incontro tra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta che aveva come tema la presenza e il ruolo di funzionari dell' Ice alle Olimpiadi invernali. Una eventualità che il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva respinto con forza: "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Piantedosi. La presenza dell' ICE a Milano durante i giochi olimpici è un problema. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Supporto alla sicurezza e sala operativa al consolato di Milano: così agirà l'Ice in Italia
Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.
Ice a Milano, il Viminale spazza via ogni dubbio: "Non opererà in Italia
Il Viminale ha chiarito che l’ICE, l’agenzia statunitense di contrasto all’immigrazione, non opererà in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Ice a Milano, il Viminale spazza via ogni dubbio: Non opererà in Italia; Milano-Cortina, il Viminale: l’ICE Usa non opererà in Italia; Olimpiadi Milano-Cortina, ci sarà l'Ice? Il Viminale smentisce la presenza di agenti Usa; Ghiaccio sottile L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina, ma non farà operazioni di polizia.
Milano-Cortina: Magi, 'rassicurazioni Viminale-Usa non convincano, governo dica no a Ice'Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Le rassicurazioni sul ruolo dell'Ice fornite dal Viminale dopo l'incontro con l'Ambasciata americana non convincono: l'operato degli agenti dell'anti-immigrazione rapprese ... iltempo.it
Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana prima conferma e poi fa retromarcia. Il Viminale: Usa non hanno ancora comunicato le scorteLa presenza in Italia dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta creando più di qualche imbarazzo al governo e al centrodestr ... ilfattoquotidiano.it
Accusato di radicalismo, ma insegnava la Costituzione all’Esercito: il paradosso dell’imam che ha diviso i giudici e il Viminale. Ecco perché non sarà espulso - facebook.com facebook
In arrivo la stangata per i tifosi di Lazio e Napoli dopo gli scontri in autostrada di domenica scorsa: il Viminale vieterà le trasferte delle due tifoserie fino a fine stagione Così come successo con quelli di Fiorentina e Roma, anche i tifosi di Napoli e Lazio non p x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.