Il Viminale | L' Ice sarà impegnato in sala operativa al Consolato di Milano

Il Viminale ha annunciato che l’Ice sarà presente nella sala operativa del Consolato di Milano durante i Giochi di Milano Cortina, garantendo la gestione delle operazioni di sicurezza. Le autorità italiane continuano a mantenere il controllo delle misure di sicurezza sul territorio, assicurando un evento protetto e sotto stretta sorveglianza.

In occasione dei Giochi di Milano Cortina, "tutte le operazioni di sicurezza sul territorio restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane ". È quanto ribadisce il Viminale al termine dell'incontro tra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta che aveva come tema la presenza e il ruolo di funzionari dell' Ice alle Olimpiadi invernali. Una eventualità che il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva respinto con forza: "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Piantedosi. La presenza dell' ICE a Milano durante i giochi olimpici è un problema.

Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.

Il Viminale ha chiarito che l’ICE, l’agenzia statunitense di contrasto all’immigrazione, non opererà in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

