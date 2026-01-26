Ice a Milano-Cortina? Fonti ambasciata Usa | Le operazioni di sicurezza sono sotto l’autorità italiana

Le fonti dell’ambasciata Usa confermano che le operazioni di sicurezza durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sono gestite dall’autorità italiana. Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano svolge un ruolo di supporto, garantendo la collaborazione tra le parti coinvolte e la tutela degli eventi e dei partecipanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sicurezza MilanoCortina Argomenti discussi: Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; L'Ice a Milano Cortina. Piantedosi: Non ci risulta. L'ira delle opposizioni. Milano-Cortina, Sala: Ice non compatibili con nostre modalità di sicurezza(LaPresse) Sulla eventuale presenza di agenti dell'Ice a Milano per i Giochi Olimpici, io sono abbastanza stupito dall'atteggiamento del ministro Piantedosi prima dice ... ilmattino.it L'Ice a Milano-Cortina? Le parole di Fontana e la precisazione della Regione LombardiaMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? La conferma dell'arrivo della polizia anti immigrazione degli Stati Uniti era parsa arrivare direttamente dalle parole del ... corrieredellosport.it Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com Milano-Cortina 2026, il caso ICE Anche Attilio Fontana parla della possibile presenza dell'ICE alle Olimpiadi, ma il quadro resta poco chiaro. "L'ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio", avrebbe detto il presidente della Regione, ma arriva subito la sm - facebook.com facebook

