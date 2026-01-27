Agenti dell’Ice alle Olimpiadi Piantedosi vede l’ambasciatore Usa Il ministro cede alle opposizioni | riferirà in aula il 4 febbraio

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza e cooperazione internazionale, con attenzione alle implicazioni operative e strategiche. Piantedosi ha inoltre annunciato che riferirà in aula il 4 febbraio sulle questioni di competenza.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi l’ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, per parlare del coinvolgimento di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lunedì, il titolare del Viminale ha negato che la famigerata polizia anti-immigrazione di Donald Trump – sotto accusa negli Stati Uniti per i metodi brutali con cui esegue gli ordini di deportazione – sarebbe stata coinvolta nella sicurezza dell’evento. In serata, fonti dell’ambasciata Usa hanno smentito il governo italiano, confermando che ci saranno anche agenti dell’Ice tra la scorta di atleti e personalità della delegazione a stelle e strisce.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi.

Agenti Usa dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Cosa sappiamoIl caso è emerso proprio di recente, dopo che alcuni media avevano ipotizzato la possibilità secondo cui una parte degli agenti della United States Immigration and Customs Enforcement avrebbe potuto a ... tg24.sky.it

Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei GiochiLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, Ice: 'Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi' ... tg24.sky.it

Malagò: agenti Ice alle Olimpiadi ma solo per motivi tecnici - facebook.com facebook

"Ci si sta concentrando in maniera convulsa sulla presenza di agenti dell' #ICE ai giochi olimpici mentre a #Milano è arrivato un contingente di operatori armati dal #Qatar per garantire la sicurezza delle #Olimpiadi" dice @BiffaniCarlo x.com