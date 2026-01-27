Agenti dell’Ice alle Olimpiadi Piantedosi vede l’ambasciatore Usa Il ministro cede alle opposizioni | riferirà in aula il 4 febbraio

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza e cooperazione internazionale, con attenzione alle implicazioni operative e strategiche. Piantedosi ha inoltre annunciato che riferirà in aula il 4 febbraio sulle questioni di competenza.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi l’ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, per parlare del coinvolgimento di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lunedì, il titolare del Viminale ha negato che la famigerata polizia anti-immigrazione di Donald Trump – sotto accusa negli Stati Uniti per i metodi brutali con cui esegue gli ordini di deportazione – sarebbe stata coinvolta nella sicurezza dell’evento. In serata, fonti dell’ambasciata Usa hanno smentito il governo italiano, confermando che ci saranno anche agenti dell’Ice tra la scorta di atleti e personalità della delegazione a stelle e strisce.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche.

