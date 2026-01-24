La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche. Mentre alcuni chiedono chiarimenti, il ministro Piantedosi ha affermato di non vedere il problema. La vicenda riguarda la gestione della sicurezza degli atleti stranieri e la trasparenza delle scelte adottate dal governo in un evento di rilievo internazionale.

La presenza in Italia di agenti dell’ Ice che, come rivelato dal Fatto Quotidiano, supervisioneranno la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, al via il 6 febbraio tra Milano e Cortina d’Ampezzo, scatena la polemica politica. Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra chiedono spiegazioni al governo sulla presenza degli agenti impegnati sul suolo americano a dare la caccia e arrestare quelli che etichettano come migranti irregolari. Piantedosi: “Non vedo quale sia il problema”. “Al momento non ci risulta, ma le delegazioni straniere scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’. Piantedosi: ‘Non vedo qual è il problema’

Leggi anche: Sinistra in soccorso dell'imam espulso: Pd, M5S e Avs chiedono a Piantedosi di salvarlo

Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic; Chi sono gli agenti dell’Ice? Quali poteri hanno? E perché molte città non li vogliono? | La scheda; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora.

Agenti dell’Ice a Milano-Cortina 2026? Opposizione in allarme, Piantedosi rassicura: Non ci risultaAnnunciate interpellanze al ministro dell'Interno per chiarire l'eventuale presenza di agenti del Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati uniti nel corso delle Olimpiadi e Paralimpiadi inv ... dire.it

Gli agenti ICE in Italia per le Olimpiadi: «Aiuteranno la polizia». Scoppia la polemica, Piantedosi frena (ma non smentisce)Da settimane, anche in Italia, si parla degli agenti dell'Ice, l'anti-immigrazione statunitense che sul territorio americano si è resa protagonista di atti crudeli, quasi al ... leggo.it

Annunciate interpellanze al ministro dell'Interno per chiarire l'eventuale presenza di agenti del Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati uniti nel corso delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali - facebook.com facebook

Olimpiadi #MilanoCortina : Roma invia 50 agenti della Polizia Locale a supporto di Cortina lacapitale.it/articolo/olimp… x.com