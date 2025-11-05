Aereo cargo Ups prende fuoco e si schianta durante il decollo | almeno 7 morti a Louisville

Il fuoco, il fumo, le urla. La cittadina di Louisville, in Kentucky, è sconvolta da un incidente aereo. Un cargo della Ups diretto alle Hawaii è precipitato martedì poco dopo il decollo da Louisville. Il primo bilancio era di 3 morti e 11 feriti ma col passare delle ore la situazione si è. 🔗 Leggi su Today.it

