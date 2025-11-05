Aereo cargo UPS si schianta e prende fuoco in Kentucky | almeno sette morti e diversi feriti

Un aereo cargo UPS si è schiantato durante il decollo all’aeroporto di Louisville, in Kentucky, provocando almeno sette morti e diversi feriti. Il velivolo, carico di carburante, ha preso fuoco colpendo edifici vicini. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

