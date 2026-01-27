Addio ad Aloisio Bonfanti si spegne a 86 anni la voce storica di Lecco

Aloisio Bonfanti, noto giornalista e scrittore di Lecco, si è spento all'età di 86 anni. La sua lunga carriera ha contribuito a conservare la memoria storica della città, attraverso numerosi reportage, libri e cronache. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il patrimonio culturale locale, che ricorderà con rispetto il suo contributo e la sua dedizione alla comunità.

Minuto di silenzio in consiglio comunale per il cronista che dal 1960 ha raccontato Lecco. Gattinoni: "Quando serviva una risposta si diceva: chiama Aloisio" La città perde uno dei suoi narratori più autentici. Si è spento lunedì 26 gennaio, all'età di 86 anni, Aloisio Bonfanti, giornalista e scrittore che per oltre sessant'anni ha documentato la vita di Lecco attraverso cronache, reportage e libri divenuti patrimonio della memoria collettiva. L'annuncio della scomparsa è arrivato durante la seduta del consiglio comunale, quando il consigliere Corrado Valsecchi ha comunicato la notizia invitando l'aula a osservare un minuto di silenzio: un gesto che ha simbolicamente segnato il cordoglio di un'intera comunità.🔗 Leggi su Leccotoday.it

