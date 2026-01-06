addio ad alessandro tiberti la voce storica del basket rai aveva 61 anni

È deceduto Alessandro Tiberti, noto volto di Rai Sport e voce storica del basket italiano. Aveva 61 anni e da tempo affrontava una malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e del giornalismo radiotelevisivo.

Se ne è andato Alessandro Tiberti, uno dei volti più noti di Rai Sport. Aveva 61 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua scomparsa ha scosso profondamente chi lavora nel giornalismo sportivo e chi ama la pallacanestro, sport al quale Tiberti aveva dedicato gran parte della sua vita professionale. Romano di nascita (era nato il 29 maggio 1964), Tiberti aveva fatto del basket la sua prima grande passione. Dopo essere diventato giornalista professionista nel 1993, aveva iniziato proprio dalle radio della capitale, dove conduceva programmi dedicati alla palla a spicchi. Da lì il passaggio a emittenti televisive locali come Teleroma 56, Videomusic e Persona tv, prima dell’approdo definitivo in Rai all’inizio degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Cultweb.it

