Rita Pampanini è stata una figura di rilievo nel soccorso marchigiano, dedicando molti anni alla tutela della salute pubblica. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per il settore sanitario locale. In questo momento di lutto, si ricorda il suo impegno e la sua dedizione, valori che resteranno come esempio per tutti gli operatori dell’emergenza.

La comunità del soccorso marchigiano piange la scomparsa di Rita Pampanini, venuta a mancare dopo una lunga malattia, infermiera che ha dedicato gran parte della sua vita professionale all’emergenza sanitaria. Per molti anni ha prestato servizio alla Centrale Operativa 118 Ancona Soccorso e nel servizio di elisoccorso, tra le prime infermiere operative sin dall’apertura del servizio, sotto la direzione del dottor Riccardo Sestili. Negli ultimi anni ha proseguito la propria attività professionale all’Ast del Distretto sanitario di Camerino. Rita è stata sempre fortemente impegnata nella formazione, in particolare dei soccorritori volontari, mettendo competenza, passione e grande umanità al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Rita. E’ stata l’anima del soccorso 118

Il mondo del soccorso saluta Rita Pampanini, figura pionieristica del 118 e stimata formatrice di volontari.

