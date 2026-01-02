Giulia Mandolini, 28 anni, ci ha lasciato a causa di una grave malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi l'ha conosciuta, lasciando un ricordo di dolcezza e affetto. La sua storia ci ricorda l'importanza di sensibilizzare sulla prevenzione e la cura delle malattie.

Si è spento il sorriso dolce e amorevole di Giulia Mandolini, che a soli 28 anni ha dovuto arrendersi a una malattia che non le ha lasciato scampo. Giulia non era solo una giovane donna piena di vita, ma un esempio luminoso di altruismo: la sua esistenza è stata un dono costante agli altri, dal servizio civile alla Lega del Filo d’Oro di Osimo fino all’impegno come volontaria nel comitato della Croce Rossa di Jesi e nell’Avis. Ed è proprio dal locale comitato Cri che arriva il ricordo più struggente. Giulia si occupava di comunicazione e social. "Il suo ricordo resterà indelebile in noi e continuerà ad accompagnare i nostri volontari, animati dalla stessa passione che ha sempre contraddistinto Giulia in ogni suo servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 28 anni per una malattia: "Addio al sorriso di Giulia Mandolini"

