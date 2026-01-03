Addio Michele barman amato da tutti Ucciso dalla malattia a 50 anni

Se n’è andato Michele, noto barman di Querceta, all’età di 50 anni. Affetto e vicinanza hanno caratterizzato gli ultimi momenti della sua vita, offrendo conforto di fronte a una malattia difficile. La comunità ricorda con stima e dolore un uomo amato da tutti, il cui sorriso e disponibilità rimarranno impressi nel cuore di molti. Un addio sobrio e rispettoso a una figura cara a Querceta.

Querceta, 3 gennaio 2026 – Fino all'ultimo è stato circondato da un affetto così speciale, tanto da mitigare quella malattia così severa. Michele Salvatori se n'è andato a soli 50 anni, lasciando nel dolore mamma Mariella e la sorella Silvia (papà Franco, dipendente delle Poste, è scomparso qualche anno fa) che l'hanno seguito da quando, poco più di un anno fa, la Sla ha iniziato ad aggredirlo. Frantumando i suoi sogni, le sue passioni e quella grande professionalità da barman. Punto di riferimento del Forte. Michele infatti ha iniziato a lavorare da giovanissimo dietro al bancone dei locali più frequentati, per venti anni è stato riferimento al Caffè Roma a Forte dei Marmi caratterizzandosi come uno dei migliori del suo settore.

