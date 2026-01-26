ICE chi sono gli agenti e che poteri hanno per davvero I dubbi sull' addestramento di poche settimane e la questione delle uniformi

L'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, è un’agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi sull’immigrazione e di contrastare il criminale transnazionale. Gli agenti dell’ICE dispongono di poteri significativi, ma la loro formazione e le modalità operative sono spesso oggetto di discussione. Questioni come l'addestramento breve e l’uso delle uniformi sono al centro di un dibattito pubblico, evidenziando le complessità di un’agenzia chiave nella gestione

Era già l'aprile del 2025 quando tre bambini, cittadini statunitensi di 2, 4 e 7 anni, sono stati deportati dall'ICE - insieme alle madri - da New Orleans a Honduras. Ma il nuovo anno si apre con un'escalation impossibile da ignorare: il caso che, per primo, ha fatto più rumore a livello internazionale, ovvero l'uccisione di Renee Nicola Good, la mamma 37enne freddata da tre colpi di pistola in auto; e segue il bambino di cinque anni, Liam, che il 20 gennaio è stato preso mentre tornava da scuola - fotografato con lo zainetto e il cappellino di lana - in un'operazione che aveva come obiettivo la cattura del padre; di pochi giorni fa è l'uccisione di Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni a cui è stato prima spruzzato lo spray al peperoncino, poi bloccato a terra e infine colpito con dieci proiettili. 🔗 Leggi su Leggo.it

Gli agenti dell’ICE sono accusati di aver immobilizzato e ucciso un migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, presso il centro di detenzione di Camp East Montana.

Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti1 Quando è nato il Department of Homeland Security? Il ministero della Sicurezza Interna fu creato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, raggruppando 22 agenzie federali. L’Ice è una di queste. corriere.it

Due giornalisti italiani della Rai sono stati minacciati dagli agenti ICE negli Stati Uniti mentre stavano facendo il loro lavoro: un fatto gravissimo e inaccettabile, senza alcuna giustificazione. Dopo le violenze e le uccisioni per strada, ora passano alle intimidazi - facebook.com facebook

Cittadini che cercano di tracciare dove sono gli agenti per dirlo in anticipo agli altri. @lacappon è in auto con una #Icewatcher, vengono bloccate da due agenti che intimano loro di abbassare il finestrino: "Questo è l'ultimo avvertimento" @Inmezzorarai x.com