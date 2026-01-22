Achille Costacurta sparisce dai social | il motivo? Un ritiro spirituale

Achille Costacurta ha deciso di abbandonare temporaneamente i social media per intraprendere un ritiro spirituale. Questa scelta rappresenta un passo deciso verso il recupero del proprio equilibrio interiore, andando oltre un semplice digiuno digitale. Un’opzione che invita a riflettere sull’importanza del tempo dedicato a sé stessi e al benessere mentale, lontano dalle pressioni della vita digitale.

Una scelta radicale per resettare tutto Non è un semplice “digital detox”, ma un vero e proprio isolamento dal mondo.. Non è un semplice “digital detox”, ma un vero e proprio isolamento dal mondo. Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, ha deciso di staccare la spina in modo brutale. Attraverso una storia su Instagram, ha salutato i suoi follower annunciando la partenza per l’India. L’obiettivo? Dieci giorni di meditazione profonda, lontano da quel caos mediatico che spesso lo ha visto protagonista, nel bene e nel male. Le regole del ritiro che Achille sta per affrontare non sono per tutti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il “ritiro” in India con regole ferreeAchille Costacurta, dopo aver subito una truffa in Australia, ha deciso di interrompere temporaneamente la sua attività sui social.

