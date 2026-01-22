Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha deciso di prendersi una pausa dai social media. Dopo un viaggio in Australia, si dedica a dieci giorni di silenzio e meditazione a Calcutta, in India. Questa scelta segna un momento di riflessione e introspezione, lontano dalla vita pubblica, per ritrovare equilibrio e tranquillità.

Una scelta netta, comunicata senza giri di parole. Achille Costacurta ha annunciato sui social una pausa completa dal mondo digitale. Per dieci giorni sarà lontano dal telefono e da ogni distrazione, impegnato in un ritiro di meditazione in India. L’annuncio è arrivato tramite una Storia Instagram: “Ci vediamo tra 10 giorni”, ha scritto, spiegando di essere in procinto di entrare in un retreat a Calcutta. Nel messaggio condiviso con i follower, Achille ha chiarito le condizioni del percorso che sta per intraprendere. Le regole del ritiro sono particolarmente rigide: niente telefono, divieto assoluto di parlare, leggere o scrivere, niente fumo e un’alimentazione esclusivamente a base di verdure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Achille Costacurta si ferma e lascia i social: dieci giorni di silenzio e meditazione in India

