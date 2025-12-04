Achille Costacurta | A 14 anni fumavo hashish ogni giorno ma non mi pento Sogno di aprire un centro per disabili

Achille Costacurta si racconta in un'intervista nella quale sostiene di non pentirsi di tutto quello che ha fatto, nonostante le conseguenze delle sue azioni. Il 21enne sta meglio, dopo anni di abusi di sostanze, ora sogna pensando al futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

