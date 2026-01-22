Achille Costacurta, dopo aver subito una truffa in Australia, ha deciso di interrompere temporaneamente la sua attività sui social. Attualmente in India, segue regole rigorose per tutelare la propria privacy e sicurezza. Questa scelta evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai rischi durante i viaggi e di adottare misure di protezione adeguate, specialmente in situazioni di vulnerabilità.

“Sono stato truffato in Australia”, è questo il racconto di Achille Costacurta, risalente a pochi giorni fa, dove ha voluto mettere in guardia i suoi follower da alcuni rischi che si possono correre in vacanza. E dopo lo sfogo sui social ha annunciato una pausa, uno stop per dieci giorni. Si trova infatti a Calcutta, in India, dove sta prendendo parte a un ritiro di dieci giorni con regole abbastanza ferree. Achille Costacurta, lo stop ai social. Prima la truffa, poi il ritiro: la vita di Achille Costacurta è piena di sorprese e inghippi. Dopo le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, “Achi”, così lo chiama dolcemente mamma Martina Colombari, si è ripreso e sui social condivide contenuti di ogni genere, come in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il “ritiro” in India con regole ferree

«Ci vediamo tra 10 giorni». Achille Costacurta ha scelto di annunciare così il suo stop dai social, spiegando che sta per partecipare a «un retreat di meditazione a Calcutta, in India». Poche righe, ma chiare: per dieci giorni nessun telefono, nessuna distrazione