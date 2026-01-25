L’accordo commerciale tra Ue e India prevede l’abbassamento dei dazi nel settore automotive, favorendo così un migliore accesso ai mercati europei. Grazie a tariffe più moderate e a un accordo di partnership, entrambi i blocchi potranno beneficiare di opportunità di crescita e di una maggiore competitività nei settori industriali e agricoli. La collaborazione mira a rafforzare i rapporti economici e a promuovere scambi più agevoli tra le due aree.

L’Unione europea di Ursula Von der Leyen continua a cercare nuovi mercati in cui espandere i propri accordi commerciali. Dopo la lezione imparata con i dazi statunitensi, che hanno dimostrato come anche il migliore degli alleati può trasformarsi in poco tempo in un avversario imbattibile, Bruxelles ha accelerato le procedure per la diversificazione dell’import-export. Una vera e propria misura di difesa, necessaria ad evitare che l’Ue diventi dipendenti da una singola superpotenza, regalando ad essa un potere straordinario. Subito dopo l’accordo tra Mercosur e Ue, che creerà la più vasta area commerciale al mondo, Von der Leyen ha aperto gli orizzonti europei all’India. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Accordo Ue-India su commercio ed export: New Delhi pronta ad abbassare i dazi sull’automotive

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India è “più vicino che mai”, dopo i dazi di Trump cambia la geopolitica del commercioL’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India si avvicina, segnando un passo importante nella relazione commerciale tra le due entità.

Leggi anche: L’Ue deve fare da leva sull’export e migliorare l’accordo col Mercosur

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i…; Vertice Ue?India a Nuova Delhi: accordo di libero scambio più vicino che mai; Relazioni Ue-India verso nuovo livello: ampia intesa su commercio; UE-India, l’incognita dello zucchero sull’accordo di libero scambio.

Ue-India, von der Leyen vuole finalizzare l'accordo di libero scambio. Dall'intesa crollo dei dazi su auto, vino e olio d'olivaL'India ha intenzione di ridurre i dazi sulle auto importate dall'Unione Europea dal 110% al 40%, in quella che sarà la più grande apertura finora per ... affaritaliani.it

Ue-India accelera sul maxi accordo commerciale, von der Leyen mira a svolta storica su dazi auto, vino, olioUe-India, von der Leyen vuole finalizzare l'accordo di libero scambio. Dall'intesa crollo dei dazi su auto, vino e olio d'olivaMaxi apertura sul merca ... assodigitale.it

India e UE accelerano sull'accordo di libero scambio per proteggersi da ulteriori disordini americani, scrive l'ottima rivista indiana @Outlookindia outlookindia.com/national/india… @luigispinola x.com

India e Unione Europea sono un passo dal raggiungere un accordo per la libera circolazione delle merci che, in un’epoca contrassegnata da protezionismo e pulsioni autoritarie, dovrebbe far fare un salto di qualità nei rapporti tra due sistemi democratici in cu - facebook.com facebook