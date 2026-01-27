Accordo Ue-India dai formaggi ai dolci al vino | quali prodotti italiani possono beneficiarne e quali no

L’accordo commerciale tra Unione Europea e India apre nuove opportunità per il settore agroalimentare italiano. Tuttavia, i benefici variano a seconda dei prodotti, tra cui formaggi, dolci e vino. È importante analizzare le specifiche condizioni per comprendere quali settori possano davvero trarne vantaggio e quali, invece, potrebbero incontrare limitazioni. Una valutazione accurata è fondamentale per sfruttare al meglio queste nuove prospettive di mercato.

Con l’accordo commerciale Ue-India possono aprirsi grandi opportunità per il settore agroalimentare made in Italy, ma non per tutti i settori. Alcune tipologie di produzioni saranno infatti avvantaggiate dall’apertura di uno dei più grandi mercati al mondo (con 1,4 miliardi di abitanti) ma altre invece difficilmente otterranno benefici. La popolazione indiana è sostanzialmente vegetariana e pertanto tra i settori che difficilmente beneficeranno dell’apertura delle frontiere ce ne sono due che sono veri e propri fiori all’occhiello del made in Italy alimentare. Fuori gioco sono, ad esempio, i salumi italiani che non riusciranno a farsi largo sulle tavole degli indiani neanche con un azzeramento dei dazi all’ingresso su quel mercato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio.

