Esenzioni dai dazi Usa per vino e formaggi? Sarà febbraio il mese decisivo Ecco tutti gli altri prodotti in bilico

Diplomazia al lavoro per un accordo Ue-Usa. L'appello di Marzia Varvaglione: "Potenziare le attività di promozione. Serve un secondo tempo per salvare wine and spirit". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Greer e Lutnick a Bruxelles: "Esenzioni? Prima attuare l'intesa". Il punto di Michele Esposito. #ANSAEuropa #dazi - facebook.com Vai su Facebook

Media: "L'Ue chiederà esenzioni dai dazi Usa su pasta e vino" - Dalla pasta ai formaggi, dai vini all'olio di oliva: la Commissione europea chiederà all'amministrazione di Donald Trump di esentare dai dazi statunitensi una serie di beni Ue "sensibili". Scrive ansa.it

Dazi, Usa-Ue trattano su pasta e vino: la lista di Bruxelles e l'allarme dumping cinese sull'acciaio - Vertice tra la delegazione americana con Lutnick e Greer e il commissario Ue Šef? Riporta repubblica.it

L'Europa chiede esenzione dazi USA per pasta, vino, formaggi e olio d'oliva - La Commissione europea chiederà agli Stati Uniti di escludere alimenti e beni dai dazi, tra pasta, vino, formaggi e olio d’oliva, per tutelare l’export europeo ... Si legge su italiaatavola.net

Trump rimuove i dazi su centinaia di prodotti alimentari. Cosa cambia per l'Italia? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rimuove i dazi su centinaia di prodotti alimentari. Scrive tg24.sky.it

“I dazi Usa colpiranno duramente il vino. Sorpreso dall’ottimismo di Lollobrigida”. Parla Stefano Bonaccini - Dal mercato Fivi di Bologna, l’europarlamentare ed ex governatore dell’Emilia- Da gamberorosso.it

Vino italiano, calo negli Usa dopo lo sprint dazi ma il 'made in Italy' resiste - Federvini: fisiologico riassorbimento degli ordini anticipati nel primo trimestre. Scrive targatocn.it