L’accordo del secolo tra India e Unione europea

L’accordo tra India e Unione europea rappresenta un passo significativo nelle relazioni commerciali e politiche tra le due entità. Questo accordo mira a rafforzare la cooperazione economica, facilitare gli scambi e promuovere un dialogo più stretto su questioni globali. La collaborazione tra India e UE si inserisce in un contesto di crescente integrazione internazionale, offrendo nuove opportunità di sviluppo e partnership strategiche per entrambe le parti.

Oggi è un giorno importante per l’India. Il 26 gennaio del millenovecentocinquanta entrò in vigore la nuova Costituzione, adottata due mesi prima dall’Assemblea Costituente, che concluse la transizione coloniale dando vita alla grande democrazia che oggi conosciamo. Ma questo Giorno della Repubblica dell’India potrebbe anche essere ricordato per ciò che molti definiscono «l’accordo del secolo» o «la madre di tutti gli accordi»: il via libera alla nascita dell’Accordo di Libero Scambio fra Unione Europea e India, in grado di creare un mercato di due miliardi di esseri umani, pari a oltre il venticinque per cento del Pil globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

