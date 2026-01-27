Abraham Aston Villa adesso è ufficiale | nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio

Tammy Abraham torna in Premier League. Dopo settimane di voci e trattative, il trasferimento è diventato ufficiale: l’ex attaccante di Roma e Milan si unisce all’Aston Villa. Ora il calciatore si prepara a disputare nuove sfide nel massimo campionato inglese.

Ex Milan, Abraham torna in Premier League: ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Tammy Abraham, ex attaccante di Milan e Roma, torna in Premier League con l'Aston Villa.

Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? La situazione

L'interesse di Aston Villa per Tammy Abraham, attualmente al Besiktas, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile ritorno in Premier League.

