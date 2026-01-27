Tammy Abraham torna in Premier League. Dopo settimane di voci e trattative, il trasferimento è diventato ufficiale: l’ex attaccante di Roma e Milan si unisce all’Aston Villa. Ora il calciatore si prepara a disputare nuove sfide nel massimo campionato inglese.

Tammy Abraham, ex attaccante di Milan e Roma, torna in Premier League con l'Aston Villa.

L'interesse di Aston Villa per Tammy Abraham, attualmente al Besiktas, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile ritorno in Premier League.

Argomenti discussi: Besiktas acquista Abraham a titolo definitivo in vista dell'imminente trasferimento all'Aston Villa; Abraham torna in Premier: mega operazione tra Aston Villa e Besiktas; Il Besiktas riscatta ufficialmente Abraham: quanto incassa la Roma dall'addio dell'inglese; Tammy Abraham verso l’Aston Villa.

Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio e il comunicato del suo nuovo clubAbraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio e il comunicato del suo nuovo club Tammy Abraham torna in Premier League: è ufficiale il suo trasferimento al ... calcionews24.com

Abraham e Douglas Luiz, insieme all'Aston Villa per sognare in grande dopo l'esperienza in AC’è sempre qualcosa di profondamente romantico nei ritorni. L’Aston Villa lo sa bene e in questa fase della stagione ritrova due volti. tuttomercatoweb.com

Ufficiale: #Abraham nuovo giocatore dell’ #AstonVilla x.com

Buone notizie per la Roma: il Besiktas ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, di aver riscattato Tammy Abraham. Il club turco lo girerà all'Aston Villa, dove prenderà il posto di Malen. La buona notizia per la Roma deriva dai milioni che il club turco - facebook.com facebook