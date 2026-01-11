Aston Villa tentazione Abraham | ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? La situazione

L'interesse di Aston Villa per Tammy Abraham, attualmente al Besiktas, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile ritorno in Premier League. L’attaccante, ex Roma e Milan, rappresenta una valida opzione per il club britannico, che valuta le opportunità di rinforzo in avanti. La situazione resta da seguire, con l’attenzione rivolta alle eventuali trattative e alle decisioni del giocatore in vista di una possibile seconda avventura in Inghilterra.

Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l'ex Roma e Milan? L'attaccante del Besiktas può tornare in Premier League Il richiamo della Premier League torna a farsi sentire forte per Tammy Abraham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate dall'esperto Fabrizio Romano, l'Aston Villa sta seriamente valutando di riportare in patria il longilineo centravanti.

