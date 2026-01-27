Tammy Abraham, ex attaccante di Milan e Roma, torna in Premier League con l'Aston Villa. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, offrendo opportunità di crescita e di rilancio in un campionato competitivo. La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto per la squadra inglese, mentre i tifosi attendono con interesse il suo ritorno in campo.

Dopo una buona stagione in prestito al Milan, Tammy Abraham è tornato alla Roma per poi passare al Besiktas. Ora l'ex attaccante rossonero torna in Premier League. Ufficiale il passaggio all'Aston Villa. Ecco il comunicato. (fonte sito dell'Aston Villa) - L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 201819, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Abraham torna in Premier League: ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Approfondimenti su Tammy Abraham

Tammy Abraham si avvicina a un possibile ritorno in Premier League.

Abraham torna in Premier League con l’Aston Villa, dopo aver concluso l’accordo con il Besiktas.

Ultime notizie su Tammy Abraham

