Ex Milan Abraham torna in Premier League | ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Da pianetamilan.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tammy Abraham, ex attaccante di Milan e Roma, torna in Premier League con l'Aston Villa. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, offrendo opportunità di crescita e di rilancio in un campionato competitivo. La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto per la squadra inglese, mentre i tifosi attendono con interesse il suo ritorno in campo.

Dopo una buona stagione in prestito al Milan, Tammy Abraham è tornato alla Roma per poi passare al Besiktas. Ora l'ex attaccante rossonero torna in Premier League. Ufficiale il passaggio all'Aston Villa. Ecco il comunicato. (fonte sito dell'Aston Villa) - L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 201819, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan abraham torna in premier league ufficiale il passaggio all8217aston villa

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Abraham torna in Premier League: ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Approfondimenti su Tammy Abraham

Abraham verso il ritorno in Premier League: Aston Villa in pressing

Tammy Abraham si avvicina a un possibile ritorno in Premier League.

Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan

Abraham torna in Premier League con l’Aston Villa, dopo aver concluso l’accordo con il Besiktas.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tammy Abraham

Argomenti discussi: Aston Villa, clamoroso ritorno: riecco l'ex Milan Tammy Abraham; Abraham torna in Premier: mega operazione tra Aston Villa e Besiktas; Abraham, nuova squadra per l'ex Roma | 21 milioni di euro per riportarlo a casa: i tifosi attendono la firma; Il Besiktas riscatta Abraham dalla Roma: svelato l'incasso dei giallorossi.

ex milan abraham tornaEx Milan, Tammy Abraham torna all'Aston Villa: operazione a titolo definitivoTammy Abraham torna a casa. Dopo aver giocato in prestito secco al Milan nella passata stagione (44 presenze e 10 gol totali), quest'anno l'ex centravanti rossonero si era ... milannews.it

Abraham torna a casa: l'Aston Villa annuncia l'ingaggio dell'ex attaccante di Roma e MilanTammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante della nazionale inglese arriva dal Besiktas in un’operazione. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.