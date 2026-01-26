Regeni torna lo striscione a Sassuolo | Schierati per la verità e la giustizia

In occasione del decennale della scomparsa di Giulio Regeni, il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha fatto riapparire lo striscione “Schierati per la verità e la giustizia” sul municipio. Ricorda l’importanza di non rimanere neutrali di fronte a questa vicenda, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel chiedere risposte chiare e giustizia per il ricercatore italiano.

"Le istituzioni non possono e non devono essere neutrali di fronte alla vicenda di Giulio Regeni ". Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, nel decennale dalla scomparsa del ricercatore, fa sapere di aver fatto riaffiggere al balcone del municipio lo striscione ’ Verità per Giulio Regeni ’, rimosso negli anni scorsi dalla precedente amministrazione. "Non si tratta di un gesto simbolico fine a sé stesso, ma di un atto di responsabilità verso la verità, la giustizia e la tutela dei diritti umani, che sono valori fondanti della nostra democrazia" puntualizza. Giulio Regeni scomparve al Cairo il 25 gennaio 2016 mentre svolgeva il suo lavoro di studio e ricerca per l’Università di Cambridge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul balcone del Municipio di Sassuolo torna lo striscione dedicato a Giulio Regeni.

La commemorazione di Giulio Regeni organizzata a Fiumicello Villa Vicentina rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla ricerca della verità e della giustizia.

