A Niscemi si preparano per una lunga emergenza
In città come Niscemi, la popolazione si trova ad affrontare un’emergenza prolungata, con molte persone che hanno lasciato le proprie abitazioni in modo definitivo. La frana continua a muoversi, rendendo difficile il ritorno alle condizioni di normalità. Questo scenario richiede attenzione e interventi mirati per gestire la situazione e tutelare i residenti coinvolti.
Le persone hanno abbandonato le proprie case nella consapevolezza di non poterci tornare mai più, mentre la frana ancora si muove Nel palazzetto dello sport di Niscemi i volontari della Protezione Civile si stanno attrezzando a gestire un’emergenza che secondo loro sarà lunga. Il fronte della frana si sta allargando, nella notte del 27 gennaio sono state evacuate 500 persone, che si aggiungono alle oltre mille che erano già andate via. Molti di loro hanno trovato ospitalità da amici e parenti, gli altri invece sono qui. Ci rimarranno finché lo Stato non concederà il contributo provvisorio per cercarsi un affitto: 400 euro a famiglia più altri 100 euro per ciascun componente, fino a un totale di 900 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Ciclone Harry, il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia. Le frane si estendono a Niscemi: più di 500 residenti evacuati – Il video
Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia a causa delle conseguenze del ciclone Harry.
Sicilia, dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km, rischio isolamento: 1000 sfollati, 500 persone ospitate al Palasport - VIDEO
Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.
Argomenti discussi: Frana a Niscemi: non si ferma l’emergenza evacuate circa mille persone.
Niscemi, «sta crollando mezza città»: il fronte della frana si allarga, oltre mille gli sfollati VIDEO«Sta crollando mezza città». Parole preoccupate, quelle usate dal vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola per descrivere la frana che ha interessato la città di Niscemi, in ... msn.com
1500 persone evacuate. Decine e decine che hanno perso tutto: la casa, i mobili, la macchina, i vestiti, tutto. Nel video il dramma di Niscemi in Sicilia, che sta sprofondando a causa do una frana. Vi siamo vicini. https://www.facebook.com/share/r/1AKprSqTdh/ - facebook.com facebook
