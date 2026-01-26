Ciclone Harry il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia Le frane si estendono a Niscemi | più di 500 residenti evacuati – Il video

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia a causa delle conseguenze del ciclone Harry. Le intense piogge hanno provocato frane e allagamenti, con oltre 500 residenti evacuati a Niscemi. Per far fronte ai danni, sono stati stanziati 100 milioni di euro, supportando gli interventi di assistenza e ricostruzione nella regione.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su richiesta del governo regionale, lo stato di emergenza in Sicilia, stanziando complessivamente 100 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry. Il primo a comunicarlo è il governatore Renato Schifani, presente in prima persona al vertice di governo. «Ho partecipato al Cdm con rango di ministro, come previsto dallo Statuto quando si trattano questioni che riguardano la Sicilia», afferma il presidente della regione. «Alla nostra gente – aggiunge Schifani – voglio dire che non è sola: tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno».

