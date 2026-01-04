Spie iraniane il fulcro operativo si trova a Roma | reclutamento propaganda e traffici top secret

Le spie iraniane operano da decenni nel territorio italiano, con un centro nevralgico a Roma. Qui si svolgono attività di reclutamento, propaganda e scambi di informazioni riservate. Questa presenza, spesso nascosta, rappresenta un elemento importante nell’ambito della sicurezza nazionale e delle attività di intelligence. La capitale diventa così un punto strategico per le operazioni di un’attività di spionaggio che si protrae nel tempo e coinvolge interessi di rilevanza internazionale.

Quarant'anni di spionaggio iraniano nel cuore dell'Italia. Per l'intelligence del regime, Roma è uno snodo: reclutamento, sorveglianza, propaganda e traffici sensibili. Ministeri, ambasciate, università, centri culturali, redazioni, stazioni e aeroporti. Un sistema sommerso che potrebbe incrinarsi con le proteste contro il regime in Iran e con quanto accaduto in Venezuela. Nella capitale, al pari di Beirut e Vienna, la vera forza dell'intelligence iraniana è l'invisibilità. Ma la rete è nel mirino. La relazione Copasir 2022 indica che gli apparati iraniani operano in Italia con coperture diplomatiche, culturali, commerciali e accademiche per acquisire informazioni politiche e tecnologiche, monitorare oppositori e fare propaganda e proselitismo anche tramite il cyberspazio.

