Povertà nel Veronese | aumentano richieste di aiuto si rafforza la rete di solidarietà
Nel Veronese, la povertà si intensifica, con un crescente numero di famiglie che cercano sostegno. Nonostante le difficoltà, si rafforza la rete di solidarietà locale, testimonianza di una comunità che si impegna a fronteggiare le sfide sociali emergenti. I dati del “Rapporto povertà 2025” della Caritas Diocesana evidenziano questa complessa situazione.
A fronte di questa emergenza, la Caritas ha stretto una nuova collaborazione.
