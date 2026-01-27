A chi va l’eredità di Valentino? Le ville il conto in Uk e un castello in Francia | i 5 probabili beneficiari

Questa guida analizza i cinque potenziali beneficiari dell’eredità di Valentino, tra ville, conti esteri e un castello in Francia. Si tratta di un approfondimento sui beni lasciati dal noto stilista scomparso nel gennaio scorso, offrendo un quadro chiaro e sobrio delle possibili destinazioni patrimoniali. Una panoramica utile per comprendere chi potrebbe beneficiare del patrimonio lasciato da Valentino.

Sono almeno cinque i possibili beneficiari dell’ eredità di Valentino, il celebre stilista scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Lo riporta il Corriere della Sera. Tra i probabili eredi figurano Vernon Bruce Hoeksema (68 anni), compagno dello stilista e designer, Giancarlo Giammetti (83 anni), ex compagno e socio storico, ma anche Piero Villani (77 anni), nipote di Valentino e figlio della sorella Wanda morta nel 1997; Carlos Souza con i figli Sean e Anthony, entrambi quarantenni e la Fondazione Valentino-Giammetti. A cui si aggiunge anche la figura di Oscar Garavani, indicato come “pronipote” dello stilista.🔗 Leggi su Open.online

Valentino Celebre

L’eredità di Valentino Garavani, tra ville, yacht e un castello in Francia, è affidata a due figure di fiducia: Piero Villani e Ronald Feijen.

Con la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio a Roma, si apre il dibattito sulla destinazione del suo patrimonio.

