Con la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio a Roma, si apre il dibattito sulla destinazione del suo patrimonio. L’eredità comprende ville di lusso, proprietà e una cifra miliardaria da dividere tra i soggetti legati alla vita del designer, tra cui il compagno e il nipote. Questa situazione solleva questioni legali e familiari, riflettendo l’impatto di un patrimonio costruito in oltre cinquant’anni di successi nel mondo della moda.

Dalla villa sull'Appia al castello di Wideville: centrali le disposizioni testamentarie avvolte da una rigorosa riservatezza. Ecco chi le gestirà Con la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta a Roma il 19 gennaio a 93 anni, non si spegne soltanto una delle ultime icone dell’alta moda mondiale, si apre anche il capitolo delicato della divisione di un patrimonio immenso, costruito in oltre mezzo secolo di eleganza. Le stime più accreditate parlano di una ricchezza personale che si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari, ma anche di costi altissimi per il mantenimento di un vero impero estetico. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - A chi va l’eredità di Valentino? Il compagno, il nipote, le ville da sogno e il castello: la cifra miliardaria da dividere

Valentino, a chi va l'eredità da 10 milioni di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da un notaio a RomaValentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, lascia un patrimonio stimato in 10 milioni di dollari.

Valentino, a chi va l'eredità da circa 2 miliardi di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da un notaio a RomaValentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, ha lasciato un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Valentino, a chi va l'eredità da circa 2 miliardi di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da...; Morto Valentino, chi sono gli eredi dello stilista: il patrimonio miliardario tra castelli, ville e capolavori; A chi va l’eredità di Valentino: un miliardo di dollari tra case, arte e diritti, con Giammetti al centro del lascito; Valentino, addio allo stilista dal patrimonio inimmaginabile | Il nodo sul testamento: a chi va tutto.

Valentino, a chi va l’eredità dell’imperatore della modaUn patrimonio miliardario e un'eredità, economica, culturale e artistica, impareggiabile: chi sono gli eredi di Valentino ... dilei.it

Pippo Baudo, a chi va l'eredità dopo la morte: il patrimonio (milionario) e chi sono i due figli Alessandro e TizianaA chi andrà l’eredità di Pippo Baudo? Secondo la Legge, la sua eredità spetterebbe ai due figli, Alessandro e Tiziana. Il primogenito è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi ed è stato ... leggo.it

"È come se non avessi più un padre": Valentino Rossi rompe il silenzio sul conflitto familiare con la compagna di Graziano, ora indagata per circonvenzione d’incapace. Ma Ambra risponde: “Temono per l’eredità”. E nel mezzo di accuse, bonifici e silenzi, arriv - facebook.com facebook