A Brusaporto il data center intelligente frutto della sinergia tra W&H e il colosso HPE

A Brusaporto, un nuovo data center intelligente nasce dalla collaborazione tra W&H e HPE. Questo progetto rappresenta l’impegno di aziende e partner internazionali nel creare soluzioni innovative per il settore tecnologico, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra competenze diverse. La partnership mira a sviluppare infrastrutture all’avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ogni progetto in W&H nasce da un’ intuizione e prende forma attraverso il lavoro di squadra. Un approccio che, quando necessario, va oltre i confini dell’azienda e si apre alla collaborazione con partner internazionali, unendo competenze e visione. Come nel caso dell’idea del team ICT: creare un’infrastruttura di storage in grado di garantire continuità e affidabilità al polo produttivo e commerciale italiano. Da qui è nata la sinergia con Hewlett Packard Enterprise (HPE ): l’azienda bergamasca, specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi per il reprocessing in ambito odontoiatrico e il colosso dell’informatica hanno lavorato insieme e da questa collaborazione ha preso vita un data center aziendale intelligente, affidabile ed ecologico, capace di accompagnare l’evoluzione dell’azienda nel lungo periodo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Brusaporto Data Center

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brusaporto Data Center

